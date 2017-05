Forex, euro cede su dlr, pesa incertezza su richiesta aiuti Spagna

SINGAPORE/TOKYO, 15 ottobre (Reuters) - Euro in flessione sul dollaro nelle contrattazioni della mattinata, sullo sfondo di un mercato sempre nervoso per la persistente incertezza riguardo l'ipotesi di richiesta di aiuti da parte della Spagna.

Alcuni operatori individuano in area 1,29 un livello critico per la possibile attivazione di vendite di 'stop loss' sulla valuta unica.

"L'euro rimarrà probabilmente limitato verso l'alto in questo momento in quanto (la richiesta di aiuti della Spagna) non dovrebbe avvenire prima delle elezioni regionali spagnole" spiega Minori Uchida di Bank of Tokyo-Mitsubishi Ufj.