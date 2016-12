Forex, euro mantiene 1,29 dollari in chiusura Asia

Lo spazio di recupero della valuta unica europea appare comunque limitato in ragione della mancanza di chiarezza sulla soluzione della crisi spagnola.

Secondo Sim Moh Siong, strategist a Bank of Singapore, lo scenario di breve termine per l'euro dipende dall'evoluzione della situazione in Spagna, che Madrid decida da sola di chiedere sostegno o che sia costretta a farlo dai mercati.