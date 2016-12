Forex, euro su massimi due mesi contro dollaro in chiusura Asia

TOKYO, 4 settembre (Reuters) - Negli ultimi scambi sulla piattaforma asiatica la valuta unica si mantiene in prossimità del record degli ultimi due mesi messo a segno venerdì scorso contro dollaro, premiato dalla prospettiva di interventi Bce sulla parte breve della curva.

In vista del consiglio mensile di dopodomani, riferiscono gli operatori, gli investitori asiatici aggiustano le posizioni corte in euro - in particolare quelle nei confronti dello yen.