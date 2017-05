Forex, euro in rialzo su dollaro su speranze azione Bce

SINGAPORE, 13 agosto (Reuters) - Euro in leggero rialzo sul dollaro in Asia, supportato dalle speranze che la Banca centrale europea agirà presto a supporto dei bond sovrani di Italia e Spagna.

"Le persone pensano che i passi che stanno intraprendendo ora sono più costruttivi delle misure messe in atto in passato", dice Andrew Robinson, analista valutario di Saxo Capital Market, in riferimento all'azione delle autorità europee e in particolare di Francoforte.