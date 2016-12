Forex, euro mantiene posizioni contro dollaro in chiusura Asia

"Sta diventando sempre più evidente che l'economia Usa è in fase di rallentamento. Per quanto l'origine del rallentamento sia da attribuire alla crisi del debito europeo, il ritmo della frenata economica è fonte di preoccupazione per Federal Reserve. E' chiaro che dovranno essere adottate nuove misure espansive" dice Andrew Wilkinson di Miller Tabak & Co.