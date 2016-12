Forex, euro e dollaro deboli su deludenti dati manifattura Usa

TOKYO, 3 luglio (Reuters) - L'euro e il dollaro sono scivolati sulle attese di azioni di allentamento delle banche centrali sia nella zona euro sia in Usa. Ai timori sulla tenuta del piano europeo si è accompagnata inoltre ieri la notizia che il comparto manifatturiero Usa si è contratto in giugno per la prima volta in quasi tre anni. L'Ism ha mostrato infatti un indice per l'attività industriale nazionale in calo a 49,7 dal precedente 53,5, contro attese per un 52,0 e al di sotto anche delle previsioni più basse.