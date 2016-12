Forex, euro recupera sopra 1,25 su dlr prima di vertice Ue

Le vendite sulla valuta unica vengono comunque limitate dall'atteggiamento di cautela degli investitori che non vogliono farsi trovare troppo scoperti qualora da Bruxelles dovesse uscire qualche inatteso passo concreto nel contrasto della crisi finanziaria. D'altra parte un parziale sostengo alla valuta unica arriva dall'ipotesi che la Bce possa intervenire con qualche misura di sollievo per il mercato obbligazionario e per il sistema bancario dell'Eurozona, in occasione della riunione della prossima settimana.