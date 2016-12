Forex, euro in lieve calo dopo deludenti dati Pil Cina

"Anche se c'è stata una reazione automatica al Pil inferiore alle attese, le cifre di marzo non sono state così male; questo indica una certa stabilizzazione dopo la debolezza dei primi mesi" dice Teppei Ino di Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Il Pil cinese del primo trimestre ha deluso i mercati, risultando in espansione dell'8,1% su anno, a fronte di stime per 8,3%. Si tratta del ritmo più lento di circa 3 anni e del quinto trimestre consecutivo di rallentamento. La produzione industriale di marzo è risultata invece in rialzo dell'11,9% su anno, contro attese per 11,5%, come le vendite al dettaglio di marzo, cresciute dell'15,2% tendenziale, a fronte di stime per +15,0%.