Forex, euro risale su dlr, focus su Eurogruppo e finanziaria Spagna

TOKYO, 30 marzo (Reuters) - Euro in risalita sul dollaro dopo la flessione sotto quota 1,33 di ieri mattina, mentre lo yen - dopo un picco sul biglietto verde - sembra perdere progressivamente la brillantezza mostrata nelle ultime sedute.

Alle 8,15 italiane l'euro/dollaro viaggia sui massimi di seduta, grazie anche a qualche 'stop loss' scattata sul biglietto verde, in area 1,3360 da 1,3298 della chiusura di ieri, quando il cambio era stato penalizzato da alcuni dati economici negativi, sia in Europa sia negli Stati Uniti, in un clima di rinnovati timori di contagio finanziario.