Forex, euro a massimi di seduta su dlr, ottimismo per p/t Bce

LONDRA, 21 dicembre (Reuters) - Sale ulteriormente l'euro, sui massimi di seduta, in attesa del pronti contro termine triennale della Bce di questa mattina.

Sulla valuta unica si sono innescate in queste ore alcune ricoperture tecniche, nella speranza che l'operazione odierna della banca centrale possa registrare un'ampia domanda da parte delle banche, contribuendo ad un abbassamento dei costi di finanziamento nell'area euro.

Alcuni operatori sottolineano comunque come il tono di fondo sull'euro resti negativo anche perché si sospetta che fornire nuova liquidità alle banche, oltre a quella estremamente abbondante già in circolazione, possa concretamente fare poco per risolvere la crisi debitoria europea.

A meno di un'ora dalla comunicazione del risultato del finanziamento della Bce, l'euro tratta molto vicino ai massimi di seduta sul dollaro, toccati attorno alle 10,00 a quota 1,3157.

Un'ampia richiesta di fondi alla Bce, prevedono alcuni operatori, potrebbe spingere il cambio in area 1,3170 ed eventualmente 1,3225, specie qualora dovesse partire un rally dei mercati azionari.

"È possibile che oggi si vedano questi livelli, con l'asta Bce che potrebbe ridare un po' di fiducia al mercato" nota lo strategist di Commerzbank Antje Praefcke, che tuttavia aggiunge: "i problemi dell'euro non scompariranno solo perché siamo a fine anno, certamente non entrerei nel 2012 con forti acquisti sull'euro".

ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3137/38 1,3079 DOLLARO/YEN 77,72/74 77,84 EURO/YEN 102,13/16 101,84 EURO/STERLINA 0,8355/59 0,8352 ORO SPOT 1.631,89/33,10 1.614,29/15,50

