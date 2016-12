Forex, euro in rialzo ma possibile rimbalzo passeggero

LONDRA, 20 dicembre (Reuters) - L'euro è risalito in seduta, ma la fiducia è fragile e ogni rimbalzo è visto come temporaneo dopo che il presidente della Bce Mario Draghi è tornato ieri a ridimensionare le speranze di un più aggressivo acquisto di bond da parte della Bce.

"La fiducia resta fragile nei confronti dell'euro" ha detto Simon Derrick, di Bank of New York Mellon. "Hanno acconsentito ad accrescere le risorse per 150 miliardi che solleva ancora questioni sull'Italia e l'incombente minaccia delle agenzie di rating. Basta una cattiva notizia perché l'euro torni ad aggirarsi attorno al minimo del 2011".

Ieri nel corso di un'audizione al Parlamento europeo, Draghi ha detto che sulle prospettive economiche per la zona euro permane un elevato grado di incertezza e i rischi restano significativamente sbilanciati al ribasso e ha ricordato che gli acquisti dei titoli periferici da parte della Bce sono stati temporanei e non sono "infiniti".

ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3036/39 1,3000 DOLLARO/YEN 77,88/96 77,99 EURO/YEN 101,55/61 101,44 EURO/STERLINA 0,8372/74 0,8384 ORO SPOT 1.603,99/04,90 1.592,84/94,56

