Forex, euro accelera su dollaro oltre 1,38, attende voto Italia

NEW YORK, 8 novembre (Reuters) - L'euro in apertura del mercato statunitense incrementa rialzo su dollaro, oltre 1,38 dollari, in un clima di attesa del voto chiave oggi pomeriggio alla Camera dei deputati in Italia sul Rendiconto generale dello Stato 2010.

La maggioranza dovrebbe essere sotto la soglia dei 315 voti, al massimo dovrebbe poter raggiungere quota 312-311, c'è chi dice che i suoi voti saranno anche meno. Le opposizioni saranno in aula senza partecipare al voto.

L'euro si era già irrobistito nelle ore precedenti con i dealer che hanno citato acquisti da investitori del Medio Oriente. I dealer dicono che ci sono resistenze a 1,381= dollari e a 1,3870 dollari, mente i supporti sono a 1,3710/15 dollari

L'euro è in calo sul franco svizzero dopo le dichiarazioni di un funzionario della banca centrale elvetica che hanno smorzato le attese di interventi a breve termine sul mercato dei forex

In Grecia, dopo la decisione di passare a un governo di unità nazionale in seguito alle dimissioni del premier Papandreou, si sta cercando un nuovo primo ministro il cui nome - ha detto stamane un'agenzia di stampa locale - potrebbe essere scelto stasera.

L'altro fronte è quello del franco svizzero, con gli investitori che continuano ad avere timori di interventi da parte delle autorità elvetiche per frenare la forza della loro valuta. L 'euro è in rialzo sul franco svizzero, dello 0,15% a 1,2423/29 franchi svizzeri.

ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3806/08 1,3775 DOLLARO/YEN 77,84/7,88 78,04 EURO/YEN 107,47/7,50 107,52 EURO/STERLINA 0,8582/87 0,8580 ORO SPOT 1.791,15/2,10 1.794,79/5,90