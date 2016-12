Forex,euro riduce calo su voci dimissioni Berlusconi,poi scivola

NEW YORK, 7 novembre (Reuters) - L'euro resta debole su dollaro, dopo aver brevemente ridotto le perdite sulle voci di dimissioni di Silvio Berlusconi, salvo poi riprendere la discesa a seguito della smentita di un imminente passo indietro del premier italiano.

A pesare sulla valuta unica, la persistente incertezza sull'evoluzione della crisi debitoria della zona euro, con l'Italia ora al centro delle preoccupazioni dei mercati.

"Un nuovo governo, o un altro leader, potrebbero avere probabilmente un supporto maggiore da parte del parlamento, portando con se' piu' riforme" afferma Marcus Hettinger, strategist di Credit Suisse.

"Sul lato valutario, non vedo come questo potrebbe determinare un effetto positivo di lungo termine sull'euro. E' la crescita ciò che serve di base per ridurre i deficit" osserva Hettinger.

Intorno alle 14,40 l'euro tratta 1,3730 in calo dello 0,8% sul dollaro, dopo essere risalito fino a 1,3786 (pur sempre in calo rispetto alla chiusura precendente) in concomitanza con il diffondersi delle voci di un imminente passo indietro di Berlusconi.

Analogo il movimento nei confronti dello yen, con l'euro che, dopo essere risalito in area 107,60, ora tratta a 107,16, in calo dello 0,8% .

Oggi i ministri finanziari della zona euro s'incontrano a Bruxelles per definire i dettagli del rafforzamento del fondo salva-stati Efsf, in modo da renderlo uno strumento credibile per i mercati entro la fine di novembre, con un mese di anticipo rispetto al previsto.

Il dollaro resta stabile sullo yen poco sopra quota 78 , con gli investitori che restano cauti nel rafforzare le proprie posizioni in divisa nipponica.

Secondo quanto riferito da fonti di mercato, il Giappone la scorsa settimana ha continuato a intervenire sul mercato dei cambi per frenare la corsa dello yen, sebbene in misura meno consistente, dopo il maxi intervento di lunedì scorso.

Euro e dollaro si rafforzano entrambi nei confronti del franco svizzero dopo che, in un'intervista a un quotidiano, il presidente della Banca centrale svizzera ha ribadito che l'istituto è pronto ad intraprendere nuove misure per frenare la corsa al rialzo del franco.

ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3725/28 1,3825 DOLLARO/YEN 78,05/8,08 78,17 EURO/YEN 107,19/7,23 108,02 EURO/STERLINA 0,8572/76 0,8611 ORO SPOT 1.772,89/4,30 1.753,85/5,57

