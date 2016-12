Forex, cade sterlina dopo annuncio Boe, euro stabile dopo Bce

LONDRA, 6 agosto (Reuters) - La sterlina è in caduta sui mercati valutari dopo che la Bank of England ha annunciato l'ampliamento della sua politica espansiva, mentre l'euro rimane stabile sul dollaro in seguito all'annuncio della Banca centrale europea che conferma l'attuale tasso d'interesse all'1%.

La decisione dell'autorità monetaria del Regno Unito, che prevede l'ampliamento del piano di asset purchase da 125 miliardi a 175 miliardi di sterline, ha sorpreso i mercati che si aspettavano una sospensione del piano. La conferma del tasso fondamentale da parte della Bce era invece ampiamente attesa.

"Non ci aspettiamo grandi decisioni dalla Bce, sarà un mese tranquillo in tal senso" ha commentato Ray Ferris, currency strategist di Credit Suisse a Londra. "Al contrario, la svolta decisa della Bank of England verso una posizione più morbida sta generando una reazione appropriata da parte dei mercati".

Intorno alle 14,35 l'euro scambia a 1,4366/71 dollari e cede lo 0,32% sul dollaro. La moneta unica sale dello 0,43% sullo yen, arrivando a 137,41/47, mentre, dopo essersi indebolita nei giorni scorsi nei confronti della sterlina, guadagna lo 0,38% e sale a 0,8514/16 verso la valuta del Regno Unito.

ORE 14,35 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4366/71 1,4413

DOLLARO/YEN JPY= 95,65/70 94,90

EURO/YEN EURJPY= 137,41/47 136,82

EURO/STERLINA EURGBP= 0,8514/16 0,8484

ORO SPOT XAU= 969,70/0,90 961,95/3,95