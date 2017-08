FOREX-Dollaro stabile su euro, dati Usa consumi, redditi e Pce in linea attese

NEW YORK, 1 agosto (Reuters) - Conferma un modesto recupero rispetto ai nuovi minimi da due anni e mezzo toccati nella seduta asiatica il cambio del dollaro nei confronti dell'euro, che viaggia poco oltre 1,18 dopo una punta a 1,1845. ** Perfettamente in linea alle aspettative raccolte da Reuters risultano i dati Usa di giugno relativi a redditi e consumi personali, nonché l'indice Pce che misura i prezzi a livello 'core'. ** L'impostazione di fondo della valuta statunitense resta comunque ribassista, considerando la lettura incoraggiante degli ultimi indicatori sulla crescita della zona da mettere a confronto con le incognite sulla prospettiva della prossima stretta Fed sui tassi. ** "Credo che sui mercati finanziari il consensus resti in sostanza quello di accorciare le posizioni in dollari", commenta Esther Maria Reichelt, analista per il mercato valutario per Commerzbank a Francoforte. ** "Ci stiamo però avvicinando a livelli tecnici importanti nei confronti di diverse controparti, come quello di 1,20 su euro, che potrebbero destare il timore di alcune altre banche centrali [oltre che Federal Reserve]" aggiunge. ** L'attenzione degli investitori si sposta ora sulle indagini Ism e Markit, barometro dell'attività manifatturiera nel mese di luglio. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1812/14 1,1840 DOLLARO/YEN 110,48/50 110,25 EURO/YEN 130,49/54 130,55 EURO/STERLINA 0,8940/25 0,8961 ORO SPOT 1.266,43/66 1.269,05 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia