FOREX-Dollaro resta debole contro euro e paniere valute

LONDRA, 31 luglio (Reuters) - Il dollaro si muove attorno al minimo dei 13 mesi contro un paniere di valute, appesantito dall'incertezza politica Usa e da dati macro non esaltanti che hanno alimentato i dubbi su un nuovo rialzo dei tassi della Federal Reserve quest'anno. ** Contro la moneta unica, il biglietto Usa ha toccato i minimi dei due anni e mezzo la scorsa settimana a 1,1776 dollari. ** Un certo peso ha esercitato il dato sulla crescita economica Usa. Il Pil Usa è cresciuto del 2,6% annuo nel periodo aprile-giugno, mentre la crescita del primo trimestre è stata rivista al ribasso a 1,2% dall'1,4% comunicato in precedenza. Il dato del primo trimestre è ai minimi di un anno. ** Attorno alle 10, l'indice del dollaro contro un paniere di valute avanza dello 0,25% rispetto all'ultima chiusura, a 93,496, dopo aver toccato venerdì i minimi da giugno 2016. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1724/25 1,1750 DOLLARO/YEN 110,63/66 110,65 EURO/YEN 129,70/73 130,01 EURO/STERLINA 0,8933/37 0,8945 ORO SPOT 1.266,58/68 1.268,75 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia