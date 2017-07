FOREX-Dlr si stabilizza dopo forti perdite seguite a meeting Fed

LONDRA, 27 luglio (Reuters) - Il dollaro risale leggermente dopo il forte deprezzamento subito a seguito della conclusione ieri sera del meeting Fed, i cui toni ancora cauti in materia di inflazione hanno portato il mercato a una lettura accomodante del messaggio di politica monetaria. ** A metà mattinata l'euro/dollaro alleggerisce sul minimo intraday di 1,1715 dopo essere salito nella prima parte della seduta fino a 1,1777, il livello più alto da gennaio 2015. ** L'euro si è rivalutato sul dollaro del 13% dal minimo di gennaio e del 5% solo nelle ultime quattro settimane, sollevando interrogativi su quanto rafforzamento della divisa la Bce è pronta a tollerare prima di reagire. ** "L'euro sta diventando così forte che al momento per la zona euro equivale in qualche modo a una stretta monetaria" commenta Frederic Lamotte di Indosuez Wealth Management. ** Il dollaro index , che mette in relazione il biglietto verde al paniere delle principali divise internazionali, ha recuperato fino a 93,57 dopo essere sceso a 93,15, novo minimo da 13 mesi. Da inizio anno l'indice è arretrato di oltre il 10%. ** La Fed ha lasciato invariato il costo del denaro, come atteso, e comunicato di prevedere "relativamente presto" l'avvio del processo di riduzione del proprio portafoglio asset. Ma non ha mancato di rilevare che l'inflazione è scesa sia a livello di indice generale sia di prezzi sottostanti. ** "Anche se l'economia Usa è solida, l'inflazione rimane debole. I mercati vogliono vedere più segnali di inflazione per convincersi che ci saranno rialzi futuri dei tassi" commenta lo strategist di Sumitomo Mitsui Trust Bank Ayako Sera. ** Un sondaggio Reuters condotto tra i primary dealer di Wall Street dopo il meeting di ieri segnala un generale accordo nel prevedere un nuovo intervento sui tassi in dicembre. ** Il dollaro/yen risale sopra quota 111; nelle scorse ore il cambio è sceso fino a 110,79, riavvicinandosi al minimo da cinque settimane e mezzo di 110,63 registrato lunedì. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1723/24 1,1732 DOLLARO/YEN 111,18/21 111,15 EURO/YEN 130,28/33 130,43 EURO/STERLINA 0,8920/21 0,8942 ORO SPOT 1.262,15/2,23 1.260,60 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia