FOREX-Euro/dlr a 1,17, massimo da oltre 2 anni su record Ifo tedesco

NEW YORK, 25 luglio (Reuters) - L'euro sale in area 1,17 sul dollaro portandosi ai massimi da oltre due anni, sostenuto dal forte dato sulla fiducia delle imprese tedesche uscito questa mattina. ** L'indice Ifo è salito inaspettatamente in luglio, attestandosi al nuovo livello record di 116,0 punti e fornendo un nuovo segnale di solidità della ripresa europea dopo l'arretramento segnato ieri dai Pmi, che aveva favorito una frenata del cambio. ** L'euro/dollaro tocca nel primo pomeriggio quota 1,1699, il livello più alto da agosto del 2015. Da inizio anno il cambio si è apprezzato di quasi l'11%. ** Il 'dollar index' , che traccia l'andamento del biglietto verde rispetto al paniere delle principali valute internazionali, ha registrato a sua volta un nuovo minimo da 13 mesi a 93,681. ** Se l'euro torva sostegno nell'aspettativa che la Bce faccia partire a inizio 2018 il percorso di riduzione del Qe (annunciandolo probabilmente già il prossimo settembre), dal meeting Fed di oggi e domani non sono invece attese indicazioni che possano invertire il trend discendente del biglietto verde. ** Alla luce della debolezza degli ultimi dati sull'inflazione Usa, al termine del meeting si attendono dalla Fed toni nel complesso accomodanti; inoltre al momento i futures proiettano una probabilità inferiore al 50% di un rialzo dei tassi prima di fine 2017. ** "Nel breve un rimbalzo del dollaro richiederebbe un rimbalzo dei dati, che sostenga le aspettative sui tassi in assenza di espansione fiscale, che sembra sempre di più non in agenda fino almeno all'inizio del 2018" spiega lo strategist di Cibc Jeremy Stretch. "Ogni eventuale rally di breve del dollaro sarà probabilmente un'occasione per vedere". ** Sul biglietto verde pesano anche le difficoltà politiche del presidente Donald Trump, legate al dossier Russia, che rendono sempre più difficile, agli occhi degli operatori, la realizzazione della promessa agenda di stimolo fiscale. ** Il dollaro si conferma invece in recupero sullo yen: il cambio è risalito fino a 111,51, quasi un figura sopra il minimo da metà giugno toccato ieri a 110,63. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1687/91 1,1638 DOLLARO/YEN 111,43/46 111,09 EURO/YEN 130,25/30 129,31 EURO/STERLINA 0,8937/40 0,8932 ORO SPOT 1.252,11/2,88 1.254,86