FOREX-Euro galleggia sotto massimo 14 mesi in attesa meeting Bce

LONDRA, 20 luglio (Reuters) - L'euro galleggia poco sotto il massimo di 14 mesi a poche ore dal meeting della Banca centrale europea in cui si potrebbero gettare le basi per una rimodulazione della politica monetaria entro la fine dell'anno. ** Tuttavia, con la divisa unica che nel corso dell'ultimo mese si è apprezzata del 3%, i banchieri centrali saranno cauti nell'inviare messaggi particolarmente 'hawkish' che potrebbero mettere a rischio la ripresa dell'economia mentre l'inflazione resta ancora debole. ** Negli scambi europei del mattino, le principali valute scambiano in range ristretti con l'indice sul dollaro in rialzo dal minimo di 10 mesi visto in settimana. ** "I mercati sono in modalità 'wait-and-watch' prima della Bce", sintetizza Michael Every, senior strategist per l'Asia-Pacifico di Rabobank a Hong Kong. ** Attorno alle 10,30, l'euro scambia a 1,1498 sul dollaro, in calo da 1,1583 visto ieri, al massimo dal maggio 2016, ma conserva ancora il rialzo del 3% messo a segno dopo il discorso di Mario Draghi a Sintra a fine giugno. ** A differenza delle altre maggiori banche centrali, Bank of Japan non ha mostrato l'intenzione di rivedere la propria politica monetaria. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1498/99 1,1514 DOLLARO/YEN 112,35/37 111,95 EURO/YEN 129,15/18 128,90 EURO/STERLINA 0,8849/52 0,8837 ORO SPOT 1.237,50/8,06 1.240,49