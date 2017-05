FOREX-Dollaro recupera su euro e yen, sussidi disoccupazione Usa meglio di attese

NEW YORK, 6 aprile (Reuters) - Negli scambi della mattinata Usa il biglietto verde recupera posizioni nei confronti sia dell'euro sia dello yen, forte della lettura migliore del consensus della statistica settimanale sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione. ** Rispetto alle 259.000 richieste dell'ottava precedente a a una mediana delle attese raccolte da Reuters pari a 250.000, le nuove domande di sussidi di disoccupazione risultano in calo a 234.000. ** A cura del dipartimento del Lavoro, i dati fotografano l'ottimo stato di salute del mercato occupazionale alla vigilia dei numeri mensili di domani e dopo la confortante statistica evidenziata ieri dall'indagine Adp sul solo settore privato. ** Il rendimento del benchmark Usa a due anni balza intanto al massimo di seduta di 1,25%, con gli investitori che scommettono sul percorso rialzista dei tassi di riferimento in ragione anche del contenuto dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria di Federal Reserve. ** Sulla valuta unica europea hanno viceversa un effetto ribassista gli ultimi commenti particolarmente 'dovish' di Mario Draghi e Peter Praet, rispecchiati anche nelle minute del consiglio Bce del mese scorso da poco pubblicate. ** Un sondaggio Reteres sul mercato dei cambi vede intanto il cross euro/dollaro in calo a 1,06 nell'arco di un mese e 1,05 nell'arco di dodici mesi, contro apettative pari rispettivamente 1,05 e 1,03 nell'analoga indagine di marzo. ** Guardando all'imminente appuntamento con il primo turno per l'Eliseo il sondaggio ipotizza - sempre per la valuta unica contro dollaro - una correzione di 5% in caso la presidenza francese vada a Marine Le Pen, mentre il cambio guadagnerebbe 1% in caso di vittoria di Emmanuel Macron. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0660/64 1,0662 DOLLARO/YEN 110,81/83 110,68 EURO/YEN 118,13/18 118,01 EURO/STERLINA 0,8548/53 0,8540 ORO SPOT 1.253,37/3,47 1.255,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia