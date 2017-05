FOREX-Dollaro accelera dopo dati occupati Adp marzo migliori attese

NEW YORK, 5 aprile (Reuters) - Balzo del dollaro che ha accelerato su euro e yen, toccando i massimi di seduta, dopo la lettura migliore delle attese della statistica mensile sugli occupati del settore privato a cura di Adp relativa a marzo . ** Il biglietto verde sale dello 0,45% su yen a quota 111,18, dopo una puntata a 111,25 , mentre per buona parte della mattinata è stato sotto quota 111 yen, con gli investitori cauti in attesa del vertice tra gli il presidente Usa Donald Trump e il premier cinese Xi Jinping. ** L'euro è sceso fino a 1,0655 dollari, per poi risalire in area 1,0665 da 1,0672 della chiusura di ieri . ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0666/67 1,0672 DOLLARO/YEN 111,14/19 110,72 EURO/YEN 118,56/58 118,17 EURO/STERLINA 0,8545/50 0,8577 ORO SPOT 1.249,08/9,63 1.255,47 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia