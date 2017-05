FOREX-Yen monta con avversione a rischio, euro giù con rendimenti

LONDRA, 4 aprile (Reuters) - Lo yen è in vantaggio sui cross, stimolato dal montare dell'avversione al rischio che ha spinto il dollaro al minimo di una settimana contro la valuta giapponese, a 110,36 yen. ** L'esplosione di ieri a San Pietroburgo, che ha fatto almeno 11 morti e decine di feriti, e l'imminente incontro fra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping concorrono a mantenere una certa corsa alla valuta rifugio. ** "Il dollaro sente la pressione contro yen dal punto di vista di spread dei tassi d'interesse, con i rendimenti dei Treasuries che sono scesi al minimo di un mese con Wall Street, nonostante i recenti dati" dice Shin Kadota, strategist di Barclays. ** Il calo dei tassi dei bond euro tiene invece sottotono la moneta unica. ** Sul mercato c'è anche attesa per i dati sullo stato dell'occupazione Usa che verranno pubblicati venerdì. Secondo gli economisti sentiti da Reuters, l'economia ha creato in marzo 180.000 nuovi posti di lavoro, dopo il rialzo di 235.000 nuovi occupati visti in febbraio. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0651/53 1,0668 DOLLARO/YEN 110,48/49 110,87 EURO/YEN 117,66/69 118,31 EURO/STERLINA 0,8570/74 0,8540 ORO SPOT 1.257,17/8,67 1.252,85 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia