FOREX-Euro in calo su stime 'flash' inflazione Stati Germania

LONDRA, 30 marzo (Reuters) - L'euro perde terreno sulla scia dei primi dati 'flash' dell'inflazione tedesca, arrivando a toccare il minimo di nove giorni sul dollaro. ** Nelle contrattazioni europee del mattino il dollaro sale dello 0,2% a 1,0737 sull'euro dopo che lo stato tedesco della Sassonia, nelle stime preliminari, ha registrato un calo nell'inflazione a 1,8% a marzo dal 2,4% di un mese fa. ** Il dato è al di sotto dell'obiettivo di circa il 2% previsto dalla Bce e assesta un altro colpo alla divisa unica dopo che ieri, secondo quanto riferito a Reuters da alcune fonti, il consiglio di Francoforte sarebbe orientato alla cautela sulla possibilità di modificare ulteriormente il messaggio di politica monetaria al prossimo consiglio di aprile. ** "Per trarre conclusioni occorre vedere altri dati ma da ieri si è chiaramente indebolito il sentiment nei confronti dell'euro," spiega Josh O'Byrne, strategist valutario di Citi. ** La flessione dell'euro, in calo dal massimo di quattro mesi e mezzo di 1,0906 visto lunedì, sostiene l'indice sul biglietto verde che scambia in rialzo di 0,1% a 100,15. ** La sterlina, il giorno dopo che la premier britannica Theresa May ha formalizzato il divorzio di Londra dall'Ue, cede lo 0,1% a 1,2414. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0736/38 1,0766 DOLLARO/YEN 111,11/13 111,03 EURO/YEN 119,29/33 119,53 EURO/STERLINA 0,8646/48 0,8654 ORO SPOT 1.250,25/0,40 1.251,95