FOREX-Euro/dlr si conferma in rialzo dopo Pmi europei e su attese Bce

NEW YORK, 24 marzo (Reuters) - L'euro/dollaro si conferma ben intonato, in area 1,08, grazie alle buone indicazione giunte in mattinata dai Pmi preliminari di marzo di zona euro, Germania e Francia, tutti sopra le attese. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro continua a scambiare poco sotto il picco intraday di 1,0813 della mattinata, non lontano dal massimo settimanale 1,0825, livello a sua volta vicinissimo al massimo del 2017 toccato a febbraio a 1,0828. ** I Pmi sono tutti risultati in salita rispetto a febbraio, a fronte di attese per un lieve calo, segnalando un'ulteriore accelerazione della crescita del settore privato europeo e cementando le aspettative di un progressivo spostamento della Bce verso una posizione meno accomodante. ** In particolare la stima flash del Pmi composito della zona euro si è attestata a 56,7 punti, la rilevazione più alta da quasi sei anni . ** I dati Usa delle 13,30 -- l'attesa era in particolare sugli ordini di beni durevoli -- non cambiano la situazione sul mercato, col biglietto verde che paga le tensioni di ultimi giorni tra Trump e Repubblicani sulla questione della nuova legislazione sanitaria proposta dal presidente Usa . Il voto della Camera Usa sulla legge è stato spostato da ieri a oggi. ** Il dollaro conserva un limitato apprezzamento sullo yen, appena sopra quota 111, dopo il minimo da quattro mesi a 110,64 visto nell'ultima seduta. ** Stamane il governatore della Banca del Giappone Kuroda ha affermato che al momento non c'è ragione per rimuovere il massiccio stimolo monetario in quanto l'inflazione rimane distante de target del 2% e aggiunto che la BoJ non alzerà il proprio target sui rendimenti dei titoli di Stato solo perché sui mercati internazionali i tassi a lungo termine stanno salendo. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0800/02 1,0780 DOLLARO/YEN 111,03/07 110,93 EURO/YEN 119,94/97 119,60 EURO/STERLINA 0,8650/55 0,8611 ORO SPOT 1.245,67/5,87 1.244,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia