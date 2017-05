FOREX-Dollaro in calo su dubbi mercato per politiche Trump

NEW YORK, 22 marzo (Reuters) - Continua il clima di avversione per il rischio che ha caratterizzato il mercato anche in mattinata, spingendo il dollaro al minimo degli ultimi quattro mesi nei confronti dello yen. ** Il trend ribassista per il biglietto verde si è lievemente accentuato con l'apertura di Wall Street che vede i tre principali indici in calo, dopo la consistente flessione di ieri. ** Secondo gli operatori, il mercato nutre dubbi sulle politiche fiscali del presidente Usa Donald Trump e risente anche dell'appuntamento di domani, quando la riforma sulla sanità che sostituisce l'Obamacare viene messa al voto dal Congresso. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0798/99 1,0808 DOLLARO/YEN 111,14/17 111,71 EURO/YEN 120,01/05 120,75 EURO/STERLINA 0,8678/82 0,8659 ORO SPOT 1.246,06/6,86 1.244,50 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia