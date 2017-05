FOREX-Dollaro a minimo 4 mesi su yen, ragiona su prossime misure Trump

LONDRA, 22 marzo (Reuters) - Sulla spinta di una crescente avversione al rischio il biglietto verde scivola al minimo degli ultimi quattro mesi nei confronti dello yen, tradizionale asset rifugio, seguendo la flessione dei rendimenti della curva Usa. ** Il mercato, spiegano gli operatori, è in fase di ripensamento rispetto al cosiddetto 'Trumpflation trade' che ha condotto l'indice del dollaro al picco da quattordici anni, facendo lievitare i listini di borsa. ** Quella di ieri è stata per Wall Street la seduta peggiore dall'elezione di Donald Trump, con gli analisti che dubitano che il nuovo inquilino della Casa Bianca riesca a rispettare le promesse di sconti fiscali e investimenti in infrastrutture. ** Il nervosismo sui mercati è legato anche all'appuntamento di domani, quando la riforma sulla sanità che sostituisce l'Obamacare viene messa al voto dal Congresso. ** Marcato ribasso per i tassi sulla curva dei Treasuries, mentre l'indice del dollaro sulle principali controparti commerciali flette al minimo da sette settimane di 99,62. ** "Il clima sul mercato è dominato da una sorta di consapevolezza che Trump non sia in grado di rispettare tutte le promesse fatte in campagna elettorale -- magari nemmeno le principali", osserva lo strategist per il mercato dei cambi di Societe Generale Alvin Tan. ** "Sembra che il pacchetto delle misure extra-espansive non arrivi nei tempi che il mercato si augurava" aggiunge. ORE 11,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0786/89 1,0808 DOLLARO/YEN 111,31/37 111,71 EURO/YEN 120,06/09 120,75 EURO/STERLINA 0,8654/56 0,8659 ORO SPOT 1.245,16/6,41 1.244,50 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia