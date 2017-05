FOREX-Euro storna da max 6 settimane su sondaggio voto Francia, occhi a G20

NEW YORK, 17 marzo (Reuters) - L'euro storna dal picco da sei settimane sul dollaro toccato sulle piazze asiatiche e, all'avvio delle contrattazioni americane, è in calo sul biglietto verde, appesantito dal sondaggio che vede la candidata di estrema destra Marine Le Pen aumentare il proprio vantaggio al primo turno delle presidenziali francesi. ** Il centrista Emmanuel Macron resta in testa al secondo turno, ma vede ridurre il suo vantaggio nei confronti della leader del Front National, dichiaratamente favorevole all'uscita dall'euro, secondo l'indagine Opinionway . ** Intorno alle 14,30 la valuta unica cede lo 0,2% a 1,0740 dollari, dopo aver toccato un picco da sei settimane a 1,0782 dollari . ** A spingere la valuta unica erano state le parole del consigliere della Banca centrale europea Ewald Nowotny. ** In un'intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt, il banchiere centrale austriaco ha spiegato che la Banca centrale europea deciderà più avanti se alzare i tassi prima o dopo la fine del quantitative easing, e ha ipotizzato un rialzo del tasso dei depositi, attualmente a -0,40%, prima di un ritocco del riferimento principale, ora a zero. ** Ulteriori spunti potrebbero arrivare in giornata dai commenti a margine della riunione del G20 finanziario di Baden-Baden in Germania, a cui lavori prenderà parte anche il numero uno della Bce Mario Draghi. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0737/39 1,0764 DOLLARO/YEN 113,13/15 113,30 EURO/YEN 121,45/51 121,97 EURO/STERLINA 0,8688/92 0,8710 ORO SPOT 1.230,25/9,45 1.226,40 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia