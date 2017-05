FOREX-Dollaro torna a recuperare terreno dopo tre sedute di correzione

NEW YORK, 13 marzo (Reuters) - Reduce da tre sessioni consecutive di realizzi -- i più pesanti da inizio dicembre -- si riporta in territorio positivo il cambio del dollaro, mentre l'euro guarda ai nuovi spunti che potrebbero arrivare dai prossimi commenti Bce. ** In un'intervista al 'Wall Street Journal' il banchiere centrale belga e consigliere Bce Jan Smets precisa che Francoforte non ha fatto alcun passo in direzione della cosiddetta 'exit strategy'. ** Per la valuta Usa si torna a ragionare sul dato migliore delle attese degli occupati mensili di febbraio e allo scenario della politica monetaria Fed da qui a fine anno, ben oltre il sostanzialmente scontato rialzo dei tassi previsto già dopodomani. ** Una delle variabili chiave saranno le nuove stime della banca centrale Usa su crescita, occupazione e prezzi al consumo. ** Penalizzata la sterlina, nella settimana in cui Londra dovrebbe formalmente far scattare l'articolo 50 del Trattato per il divorzio dalla Ue. La premier scozzese Nicola Sturgeon ha preannunciato la richiesta di un nuovo referendum per l'indipendenza da Londra, da tenersi tra fine 2018 e i primi mesi del 2019. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0663/67 1,0669 DOLLARO/YEN 114,72/74 114,74 EURO/YEN 122,31/36 122,52 EURO/STERLINA 0,8722/26 0,8775 ORO SPOT 1.203,75/80 1.204,47 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia