FOREX-Dollaro in lieve recupero sui cross, guarda a dati blancia commerciale

LONDRA, 7 marzo (Reuters) - Recupera dai minimi di seduta visti sulla piattaforma asiatica il biglietto verde in tarda mattinata, con l'attenzione degli investitori che si concentra sui numeri del saldo commerciale di gennaio. ** La mediana delle attese raccolte da Reuters scommette su un passivo in salita a 48,5 miliardi di dollari dopo il rosso di 44,3 miliardi di dicembre. ** Peter Navarro, consigliere dell'amministrazione Trump per il commercio, è tornato ieri sul tema dei rapporti Usa/Germania. Dopo aver lamentato la debolezza dell'euro che dà a Berlino un vantaggio in termini commerciali, Navarro ha definito il deficit di 65 miliardi con la Germania uno dei problemi più gravi per Washington. ** Evidente a livello di indice , la risalita del dollaro è più sensibile se misurata contro sterlina e dollaro australiano, mentre meno agevole appare la rottura di 1,05 su euro e 112 su yen. ** "Visto che le aspettative di una stretta Fed la prossima settimana sono arrivate ormai quasi al 100%, mi sarei aspettato una discesa dell'euro ben al di sotto di 1,05 dollari" commenta lo strategist Nordea Niels Christensen. ** "La mancata rottura di 1,05 ha fatto scattare prese di beneficio sul dollaro già nella seduta di venerdì, ma difficilmente l'euro potrà trovare spazio di apprezzamento rispetto ai valori attuali" aggiunge. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0572/76 1,0578 DOLLARO/YEN 113,96/97 113,87 EURO/YEN 120,48/51 120,51 EURO/STERLINA 0,8659/61 0,8645 ORO SPOT 1.223,70/4,25 1.225,56 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia