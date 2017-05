FOREX-Euro/yen in calo su timori politici, dollaro sale dopo dato Cina

LONDRA, 7 febbraio (Reuters) - Lo yen segna un rialzo sul mercato dei cambi contro l'euro, con i timori sulla situazione politica europea che spingono alla domanda di quella che è considerata valuta rifugio. ** A pesare sull'euro è in particolare il timore relativo alla situazione politica francese, con la minaccia costituita dalla candidata dell'estrema destra francese alla presidenza Marine Le Pen, che fa dell'uscita di Parigi dalla valuta unica uno dei cavalli di battaglia della propria campagna elettorale. ** "Il calo delle borse della zona euro e il rialzo dei rendimenti europei e Usa stanno spingendo al rialzo lo yen" dice Yukio Ishizuki, strategist a Daiwa Securities. ** Contro la valuta Usa, l'euro è sceso dello 0,8% fino al minimo di 1,0662 dollari. ** Il dollaro ha ampliato i guadagni dopo la pubblicazione delle cifre relative alle riserve di valuta estera cinesi. ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0670/71 1,0749 DOLLARO/YEN 112,10/16 111,71 EURO/YEN 119,63/68 120,09 EURO/STERLINA 0,8622/25 0,8618 ORO SPOT 1.231,11/1,88 1.235,48 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia