FOREX- Euro in calo su dlr e yen, pesano rischi voto Francia

NEW YORK, 6 febbraio (Reuters) - L'euro è in calo dello 0,6% sul dollaro e dell'1% circa su yen in vista delle presidenziali francesi, passaggio chiave, tra aprile e maggio, di un anno ricco di appuntamenti elettorali potenzialmente dirompenti per l'attuale ordine europeo. ** A catalizzare i timori degli investitori è il rischio di una vittoria della candidata del Front National Marine Le Pen, che nel weekend ha dato il via alla campagna elettorale, presentando un programma in cui è previsto l'abbandono dell'euro e l'uscita dall'Unione europea. ** I sondaggi danno Le Pen perdente al secondo turno, ma le difficoltà dei partiti tradizionali e la recente tendenza degli elettori a premiare le forze anti-establishment suggeriscono cautela. ** Secondo i sondaggi, il candidato conservatore Francois Fillon, invischiato in uno scandalo per le assunzioni fittizie di alcuni familiari, ha perso lo status di favorito a vantaggio del centrista Emmanuel Macron, ma anche Le Pen - che rappresenta il maggior rischio per i mercati - ha aumentato il gradimento tra gli elettori. ** Intorno alle 14,15 l'euro scivola a 1,0714 da 1,0781 della precedente chiusura e scende a 120,15 da 121,49 yen . ORE 14,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0716/18 1,0781 DOLLARO/YEN 112,55/56 112,70 EURO/YEN 120,19/23 121,49 EURO/STERLINA 0,8597/01 0,8632 ORO SPOT 1.228,81/9,85 1.219,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia