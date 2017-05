FOREX-Dollaro a massimo seduta su euro e yen dopo dati Usa

NEW YORK, 18 gennaio (Reuters) - L'euro tocca il minimo di seduta sul dollaro mentre il biglietto verde si apprezza fino al massimo di giornata sullo yen dopo i dati sull'inflazione americana di dicembre rivelatisi in linea con le attese. ** Relativi al mese scorso, i dati macro americani hanno evidenziato per quanto riguarda l'inflazione un +0,3% su mese e un +2,1% su anno -- il maggior incremento dal giugno 2014 -- mentre a livello di dato 'core' un +0,2% su mese e un +2,2% su anno. In tutti i casi i risultati si sono rivelati in linea con le attese. ** I dati odierni vanno ad aggiungersi agli altri che recentemente hanno segnalato una certa robustezza dell'economia americana e del mercato del lavoro, il che apre la strada a interventi più rapidi del previsto sul fronte dei rialzi dei tassi di interesse. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0666/70 1,0712 DOLLARO/YEN 113,45/49 112,62 EURO/YEN 121,02/07 120,58 EURO/STERLINA 0,8688/90 0,8628 ORO SPOT 1.213,00/25 1.216,46 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia