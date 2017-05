FOREX-Sterlina tenta di stabilizzarsi, dollaro più lontano da massimi

LONDRA, 10 gennaio (Reuters) - Il dollaro si allontana ulteriormente dai massimi dei 14 anni visti la scorsa settimana, quando l'indice della valuta contro un paniere di altre divise ha toccato 103,82, massimo dal 2002. Nel frattempo la sterlina attua un tentativo di stabilizzazione dopo i chiarimenti della premier. ** La sterlina si è stabilizzata dopo essere scesa al minimo dei due anni e mezzo dopo i commenti che la premier britannica Theresa May ha fatto nel fine settimana sulla possibilità di una Brexit dura. ** I timori pesano ancora, ma relativamente, sulla valuta britannica, nonostante i tentativi di fare chiarezza. May ha criticato i media britannici per aver mal interpretato quella che ha definito una posizione a lungo termine sui colloqui Ue, e ha detto che un taglio netto con il mercato unico europeo non è inevitabile. ** "I timori di una 'hard Brexit' sono aumentati, e questo ha reso gli investitori più avversi al rischio" dice Kumiko Ishikawa di Sony Financial Holdings. ** L'indice del dollaro vale 101,730, con un calo dello 0,20%. ORE 9,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0603/06 1,0572 DOLLARO/YEN 115,70/74 116,01 EURO/YEN 122,68/72 122,66 EURO/STERLINA 0,8747/50 0,8692 ORO SPOT 1.185,00/5,90 1.181,16 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia