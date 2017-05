FOREX-Dlr resta cauto su euro e yen, sterlina giù su commenti May

NEW YORK, 9 gennaio (Reuters) - Il dollaro resta sulla difensiva nei confronti di euro e yen, pur in riassestamento dopo il calo subito la settimana scorsa, mentre torna sotto pressione la sterlina di fronte alla rinnovata speculazione di una 'hard' Brexit, con limitazione dell'accesso di Londra al mercato unico. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro tratta largamente invariato, confermandosi nella seduta entro un intervallo assai ristretto, tra 1,0511 e 1,0555; la settimana scorsa il cambio era oscillato tra 1,0339 e 1,0621. ** Il biglietto verde torna a cedere qualche posizione nei confronti dello yen, toccando un minimo intraday a 116,21, ma a distanza dal minimo di 115,08 visto giovedì scorso. ** Dopo un inizio 2017 all'insegna delle vendite il dollaro ha ritrovato sostengo nei dati di venerdì scorso sul mercato del lavoro Usa, che hanno evidenziato pressioni sui salari e alimentato le attese di un nuovo rialzo dai tassi Fed già nel primo trimestre di quest'anno. ** Tuttavia il biglietto verde non sembra aver ritrovato un trend rialzista, mentre gli operatori si interrogano se il recente apprezzamento della divisa non abbia già incorporato le attese di stretta monetaria negli Usa. ** La sterlina cede oltre un punto percentuale su dollaro ed euro, ai minimi da circa due mesi, dopo i commenti del weekend del premier britannico. Theresa May non ha ancora chiarito la strategia di Londra nella trattativa per l'uscita dall'Ue, ma gli operatori intravedono in tale reticenza la preferenza per un maggiore controllo sull'immigrazione a scapito della piena adesione al mercato unico. ** Il cambio sterlina/dollaro è scorso in seduta fino a 1,2125, il livello più basso da fine ottobre, mentre l'euro/sterlina è salito fino a 0,8681, massimo da metà novembre. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0541/45 1,0530 DOLLARO/YEN 116,21/24 116,91 EURO/YEN 122,56/59 123,16 EURO/STERLINA 0,8671/76 0,8570 ORO SPOT 1.181,05/1,14 1.172,72 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia