FOREX-Mercato valutario sulle posizioni, scambi sottili in cerca di spunti

LONDRA, 28 dicembre (Reuters) - Mercato dei cambi sottile e senza idee sulla piazza londinese, con i pochi operatori al lavoro alla ricerca di possibili spunti dai corsi di borsa, anch'essi ben poco variati. ** Sul fronte macro migliori delle attese sono risultati i numeri giapponesi sulle vendite al dettaglio di novembre ma soprattutto le attese sulla produzione industriale del bimestre dicembre/gennaio. ** L'indagine congiunturale Istat relativa a dicembre fotografa un recupero di tre punti pieni a livello di morale dei consumatori e di oltre un punto nel caso delle aziende manifatturiere, mentre si vede un ripiegamento di circa un punto a livello di indice generale sulle imprese. ** Si muove in lieve rialzo il cross del dollaro/yen, sostenuto principalmente da acquisti che gli operatori definiscono 'commerciali'. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0442/45 1,0455 DOLLARO/YEN 117,62/64 117,39 EURO/YEN 122,80/82 122,78 EURO/STERLINA 0,8517/21 0,8531 ORO SPOT 1.140,56/1,3 1.138,85 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia