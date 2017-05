FOREX-Dlr sotto massimi in mercato festivo, visti nuovi rialzi in 2017

NEW YORK, 23 dicembre (Reuters) - Il mercato valutario si avvia verso le ultime sedute dell'anno in un clima di attività ridotta, col dollaro che sconta qualche presa di profitto dai recenti massimi ma si conferma in posizione di forza sull'attesa di nuove mosse restrittive da parte della Fed. ** L'euro/dollaro ha oscillato in giornata attorno a quota 1,0450, a circa una figura dal minimo da 14 anni toccato martedì a 1,0350. ** Il dollaro/yen ha registrato nel primo pomeriggio un minimo di giornata a 117,29, con scambi resi ancora più scarsi dalla seduta festiva di oggi in Giappone. La settimana scorsa il cambio era salito a 118,66, al massimo da inizio febbraio 2016. ** Secondo gli operatori, archiviate le feste il biglietto verde troverà ancora qualche spazio di apprezzamento: se da una parte il mercato guarda a tre nuovi rialzi dei tassi Usa nel corso del 2017, dall'altra Bce e Banca del Giappone restano ancorate a una linea ultra espansiva. ** "La sensazione complessiva è che inizieremo l'anno ancora con qualche guadagno (del dollaro) sulla scia del trend post elezione di Trump, prima di avere un cambio di strada", osserva lo strategist di Societe Generale Kit Juckes. "Ritengo che l'euro possa arrivare sui minimi per le elezioni francesi di maggio e i rendimenti sui Treasury Usa salire ai massimi poco dopo". ** Cede terreno la sterlina sul dollaro, con un minimo nel primo pomeriggio a 1,2230, nonostante le revisione al rialzo stamane del dato sul Pil britannico del terzo trimestre, a +0,6% congiunturale. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0441/44 1,0435 DOLLARO/YEN 117,35/39 117,51 EURO/YEN 122,51/55 122,65 EURO/STERLINA 0,8528/31 0,8489 ORO SPOT 1.131,32/1,49 1.128,60 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia