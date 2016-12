FOREX-Euro ritrova 1,04 dollari, temporaneo ritracciamento valuta Usa

LONDRA, 21 dicembre (Reuters) - Si concede una pausa la corsa del dollaro, che nei primi scambi sulla piattaforma Usa ritraccia dal record da quasi 14 anni nei confronti dell'euro, permettendo alla valuta unica europea di riportarsi comodamente oltre 1,04. ** In forte apprezzamento la corona svedese, che mette a segno il rally più consistente degli ultimi sei mesi, dopo che emerso come la banca centrale abbia votato soltanto a maggioranza l'odierno potenziamento del programma degli acquisti Qe. ** Dalla vittoria a sorpresa dell'outsider repubblicano nelle presidenziali Usa a oggi l'indice del dollaro ha visto un apprezzamento di circa il 6%, mentre la valuta unica è scivolata su livelli visti in precedenza soltanto nel gennaio del 2003. ** Il cambio del dollaro/yen resta in prossimità del massimo da oltre dieci mesi, tra scambi sottili dai volumi in caduta in ragione della prossima pausa natalizia. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0441/44 1,0385 DOLLARO/YEN 117,19/24 117,84 EURO/YEN 122,41/44 122,38 EURO/STERLINA 0,8436/38 0,8406 ORO SPOT 1.136,10/36,24 1.131,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia