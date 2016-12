FOREX-Dollaro segna nuovo massimo da 14 anni, yen debole dopo BoJ

NEW YORK, 20 dicembre (Reuters) - Il dollaro ha toccato un nuovo picco da 14 anni sulle principali controparti valutarie, già segnato la settimana scorsa, mentre lo yen perde terreno dopo la conferma dell'attuale livello di accomodamento monetario da parte di Banca del Giappone. ** L'indice del biglietto verde, che ne misura l'andamento sulle prime sei controparti valutarie, è salito fino a 103,65. In particolare, il biglietto verde ha segnato un nuovo massimo da 14 anni sull'euro, scivolato fino a 1,0352 dollari. ** A sostenere in parte la valuta Usa -- che nell'ultimo mese si è decisamente apprezzata sulle aspettative di risalita dell'inflazione per mezzo delle politiche economiche promesse da Donald Trump -- sono stati i commenti ottimisti sullo stato di salute del mercato del lavoro da parte della numero uno della Federal Reserve Janet Yellen, dopo la decisione dell'istituto centrale di ritoccare verso l'alto il costo del denaro la settimana scorsa. ** La forza di fondo del dollaro ha sovrastato una momentanea fiammata dell'avversione al rischio, che ha spinto gli investitori ad acquistare valute rifugio come lo yen e il franco svizzero, in risposta all'assassinio dell'ambasciatore russo ad Ankara e alla strage di Berlino, dove un tir si è scagliato su un mercato di Natale provocando 12 morti, con modalità simili all'attacco di Nizza di quest'estate, poi rivendicato dall'Isis. ** Il consiglio di Banca del Giappone ha confermato la propria politica monetaria. La mossa era largamente scontata e mostra una certa prudenza dell'istituto centrale nipponico nel ridurre lo stimolo monetario, nonostante il miglioramento dell'outlook sull'economia. ** La valuta nipponica perde circa l'1% sul dollaro, che sale a 118,163 yen dopo aver toccato un minimo di 116,55 yen ieri. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0357/58 1,0402 DOLLARO/YEN 118,22/25 117,07 EURO/YEN 122,33/35 121,76 EURO/STERLINA 0,8391/95 0,8389 ORO SPOT 1.129,26/29,71 1.138,66 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia