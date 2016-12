FOREX-Dollaro in frenata da massimi su prese profitto e fine anno

LONDRA, 19 dicembre (Reuters) - Le prese di profitto e un generale alleggerimento delle posizioni in vista della chiusura dell'anno favoriscono la frenata del dollaro dai massimi della settimana scorsa, raggiunti grazie al rafforzamento delle attese di risalita dei tassi Usa a seguito dell'ultimo meeting Fed. ** Come spiega lo strategist di Citi Richard Cochinos "niente è veramente cambiato rispetto a dove gli operatori vedono il dollaro nel 2017; si tratta solo di riduzione del rischio, di fatto ridurre quelle che sono le posizioni più consistenti, che in questo momento sono lungo sul dollaro e corto su yen e euro". ** A metà mattinata l'euro/dollaro scambia poco sotto il picco intraday di 1,0479, circa un figura sopra il minimo da 14 anni di 1,0364 registrato giovedì nel post Fed. ** Il buon dato sulla fiducia delle imprese tedesche di questa mattina non ha avuto particolare impatto sull'euro, se non confermare il lieve apprezzamento della valuta unica. L'indice Ifo è salito a 111,0 punti in dicembre, oltre le attese . ** Il dollaro/yen scambia sopra il minimo di seduta di 117,00, confermandosi comunque in arretramento dal massimo da 10 mesi e mezzo visto la settimana scorsa a 118,66. ** Dopo l'ultimo meeting Fed il mercato guarda alla possibilità di tre ulteriori rialzi del tassi Usa nel 2017, con la previsione del raggiungimento della parità tra euro e dollaro nel corso dell'anno. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0466/67 1,0447 DOLLARO/YEN 117,40/44 117,98 EURO/YEN 122,87/91 123,32 EURO/STERLINA 0,8373/75 0,8371 ORO SPOT 1.139,59/9,75 1.133,99 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia