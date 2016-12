FOREX-Messaggio restrittivo Fed sostiene dlr, euro buca al ribasso 1,04

NEW YORK, 15 dicembre (Reuters) - Effetto Fed sul mercato valutario con il dollaro che si rafforza ai massimi da 14 anni rispetto al paniere delle principali divise internazionali e l'euro che scivola sotto 1,04 sul biglietto verde per la prima volta da inizio gennaio del 2003. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro ha toccato un minimo intraday a 1,0396, cedendo oltre l'1%, salvo poi riportarsi sopra 1,04. Nei confronti dello yen il biglietto verde è salito fino a 118,66, il livello più alto dallo scorso febbraio, con un apprezzamento di circa l'1,5%; anche in questo caso è seguita una leggera frenata del cambio dai massimi. ** Ieri al termine del meeting di politica monetaria la banca centrale Usa ha alzato il costo del denaro, come da attese, e ora i cosiddetti 'dot', ovvero la mediana delle proiezioni sui tassi dei membri Fomc, indicano tre nuovi interventi l'anno prossimo, uno in più di quelli indicati a settembre. ** Quanto emerso dal meeting Fed favorisce l'ampliamento degli spread di rendimento tra governativi Usa ed europei: lo spread tra Treasury e Bund decennali viaggia ai massimi da almeno il 1990, quello sulla scadenza biennale ai massimi da oltre 16. ** "È stato qualcosa che il mercato non si aspettava. Non avevamo previsto un messaggio così restrittivo da parte della Fed e non ci eravamo aspettati neanche un tale reazione di forza del dollaro" spiega lo strategist di Barclays Hamish Pepper. Barclays prevede un cambio euro/dollaro sulla parità entro il terzo trimestre 2017 e al do sotto successivamente. ** In calo anche la sterlina sul dollaro, scesa fin quasi dell'1% al minimo intraday di 1,2446. Nessuna sorpresa oggi dal meeting della Banca d'Inghilterra, che mantenuto invariati sia i tassi sia l'importo del Qe. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0419/23 1,0535 DOLLARO/YEN 117,90/94 117,03 EURO/YEN 122,86/90 123,29 EURO/STERLINA 0,8359/60 0,8381 ORO SPOT 1.130,05/0,85 1.144,12 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia