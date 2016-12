FOREX-Euro galleggia su dollaro e yen in attesa verdetto Bce su Qe domani

NEW YORK, 7 dicembre (Reuters) - L'euro è poco variato sul dollaro e lo yen in attesa del verdetto della Banca centrale europea, che domani dovrebbe annunciare un prolungamento del quantitative easing. ** Le aspettative di mercato e analisti propendono decisamente per un'estensione del programma di acquisto asset da parte di Francoforte sei mesi oltre l'attuale limite indicativo di marzo 2017, ma c'è incertezza sul mantenimento dell'attuale ritmo degli acquisti mensili (80 miliardi), che potrebbe essere anche ridotto. ** Sul tavolo di Francoforte, inoltre, secondo quanto riferito nei giorni scorsi da alcune fonti a Reuters, anche la possibilità di inserire nella cosiddettà 'forward guidance' un segnale formale sulla finitezza del Qe. ** Intorno alle 14,40, la valuta unica, che ha toccato il minimo da 21 mesi a 1,0505 dollari lunedì dopo la sconfitta del premier italiano Matteo Renzi al referendum, viaggia a 1,0730 dollari da 1,0717 della chiusura di ieri, sotto il picco da tre settimane segnato sempre lunedì a 1,0797. L'euro è in marginale rialzo sullo yen a 122,40 da 122,19. ** Secondo gli analisti, se la Bce dovesse preannunciare una riduzione degli acquisti - il cosiddetto tapering -l'euro probabilmente rimbalzerà sul dollaro, dopo aver perso circa il 4% nei confronti della valuta Usa nell'ultimo mese, ovvero dopo la vittoria a sorpresa di Donald Trump alle presidenziali statunitensi. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0731/34 1,0717 DOLLARO/YEN 114,04/08 113,98 EURO/YEN 122,41/42 122,19 EURO/STERLINA 0,8506/09 0,8451 ORO SPOT 1.172,1100/78 1.169,64 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia