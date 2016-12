FOREX-Euro resiste oltre 1,07 dollari, denaro anche su borse in attesa Bce

NEW YORK, 6 dicembre (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza Usa l'euro/dollaro corregge rispetto ai massimi intraday, mantenendosi però oltre la soglia di 1,07 principalmente grazie all'impostazione rialzista dei listini azionari. ** La valuta unica è rimbalzata ieri di ben 1,5% nei confronti del biglietto verde confortata dalla tenuta del mercato italiano -- sia Piazza Affari sia Btp -- a dispetto della bocciatura del referendum costituzionale. ** Gli investitori aggiustano nel frattempo le posizioni in vista del consiglio Bce di dopodomani, chiamato a esprimersi sui tassi ma soprattutto sul futuro del programma degli acquisti Qe. ** I contratti derivati prefigurano intanto un'apertura lievemente positiva per Wall Street, che andrebbe a consolidare gli ennesimi record di ieri. ** In forte caduta i corsi del greggio dopo quattro sessioni consecutive di rally. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0737/39 1,0770 DOLLARO/YEN 113,85/87 113,82 EURO/YEN 122,29/28 122,50 EURO/STERLINA 0,8408/12 0,8453 ORO SPOT 1.1771,86/2,03 1.170,34 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia