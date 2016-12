FOREX-Euro giù ma in recupero da minimi post vittoria 'No' referendum

LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - Euro sempre in deprezzamento questa mattina ma in risalita dai minimi della notte, toccati poco dopo la chiusura delle urne e l'emergere della vittoria del 'No' nel referendum costituzionale italiano di ieri e l'annuncio di dimissioni da parte del presidente del Consiglio Matteo Renzi. ** Poco dopo le ore 9 l'euro/dollaro si riporta sopra quota 1,06, dopo essere sceso nella prima parte della seduta fino al minimo da quasi due anni di 1,0508. ** L'euro recupera anche nei confronti dello yen, riavvicinandosi a 121 dopo essere sceso fino a 118,77. ** Il cambio euro/sterlina resta invece poco sopra il minimo di seduta di 0,8305, il livello più basso da fine luglio. ** In mattinata si guarderà anche ai Pmi servizi della zona euro, mentre in prospettiva assume ancora più significato il meeting Bce di giovedì, dal quale molti operatori si attendono l'annuncio di un'estensione del Qe. ** In mattinata intanto si è espresso il banchiere centrale francese Francois Villeroy de Galhau, spiegando che l'esito del referendum italiano rappresenta un'altra fonte di incertezza e che Francoforte ne guarderà con attenzione le conseguenze, ma che non può essere messo a confronto col voto sulla Brexit . ORE 9,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0605/07 1,0670 DOLLARO/YEN 114,00/01 113,54 EURO/YEN 120,92/98 121,20 EURO/STERLINA 0,8348/50 0,8378 ORO SPOT 1.171,21/1,92 1.176,88 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia