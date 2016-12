FOREX-Dollaro azzera i guadagni dopo dati occupati sotto attese

NEW YORK, 7 ottobre (Reuters) - Il dollaro ha sostanzialmente azzerato i guadagni sulle principali controparti valutarie dopo la diffusione della statistica mensile sul mercato del lavoro Usa, che ha evidenziato una creazione di nuovi posti di lavoro inferiore alle attese. ** Gli investitori mostrano dunque una maggiore cautela rispetto la possibilità di un rialzo dei tassi da parte di Federal Reserve a dicembre. ** L'indice del dollaro, che ne traccia l'andamento nei confronti di un paniere di valute principali e che prima della diffusione del dato si attestava in area 97,030, con un guadagno dello 0,3%, intorno alle 14,40 viaggia a 96,804, sostanzialmente invariato rispetto alla chiusura precedente. ** L'euro, che poco prima del dato cedeva lo 0,1% a 1,1136, alle 14,40 sale marginalmente a 1,1154 dollari da 1,1149 della chiusura. ** Gli occupati non agricoli il mese scorso hanno registrato un crescita di 156.000 unità, contro attese per un aumento di 175.000. Le cifre di agosto sono state riviste al rialzo: i posti di lavoro creati sono stati 167.000 contro i 151.000 indicati inizialmente. ** In salita di un decimo al 5% il tasso di disoccupazione, che era atteso stabile, per effetto dell'aumento della forza lavoro. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1155/59 1,1149 DOLLARO/YEN 103,51/55 103,93 EURO/YEN 115,50/52 115,91 EURO/STERLINA 0,9028/32 0,8832 ORO SPOT 1.258,79/8,36 1.254,22 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia