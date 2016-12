FOREX-Euro poco variato, dollaro a massimi 4 settimane su yen

LONDRA, 6 ottobre (Reuters) - Stretto fra pressioni di direzione opposta, l'euro resta poco variato, mentre il dollaro sale al massimo delle quattro settimane contro lo yen. ** La moneta unica è rimasta in area 1,1200 dollari, con i timori sullo stato di salute di Deutsche Bank che controbilanciano le speculazioni sul presunto 'tapering' da parte della Bce. ** In attesa dei dati chiave sull'occupazione Usa in agenda domani, il dollaro si è spinto fino al massimo delle quattro settimane contro la divisa nipponica a 103,73 yen. ** Il mercato scommette su un buon dato relativo all'occupazione domani dopo le buone cifre Ism e malgrado quelle deludenti dell'Adp. L'indice Ism per il settore non manifatturiero è salito oltre le attese a settembre toccando un massimo da ottobre 2015 e registrando il maggior incremento da febbraio 2011, con dati su attività economica e occupazione entrambi sui massimi da ottobre 2015. Le attese per i 'non-farm payroll' sono della creazione di 175.000 posti di lavoro in settembre, contro i 151.000 del mese precedente. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1200/02 1,1202 DOLLARO/YEN 103,69/70 103,49 EURO/YEN 116,11/14 115,96 EURO/STERLINA 0,8804/08 0,8787 ORO SPOT 1.262,91/3,26 1.266,16 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia