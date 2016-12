FOREX-Dollaro si apprezza ulteriormente su confortanti dati Usa ieri

NEW YORK, 4 ottobre (Reuters) - Il dollaro si apprezza ulteriormente sulle principali controparti in un trend già visto negli scambi europei del mattino ed innescatosi ieri dopo il confortante dato sul manifatturiero Usa. ** Attorno alle 16,40 il cambio euro/dollaro vale 1,1142, in calo dello 0,6% mentre il cross dollaro/yen scambia a 102,73, in rialzo di 1,08%. Euro/yen in rialzo di 0,5% a 114,47. ** Nel pomeriggio il presidente della Fed di Richmond, Jeffrey Lacker, ha detto che ci sono tutte le condizioni per alzare i tassi di interesse, lasciando intendere che il costo del denaro deve salire notevolmente per mantenere l'inflazione sotto controllo. Lacker, esponente del Fomc senza diritto di voto, sta facendo pressioni da tempo per un rialzo dei tassi. ** I futures sui Fed funds a novembre implicano che i trader si aspettano una probabilità pari al 13% che l'istituto centrale Usa alzi i tassi di un quarto di punto a 0,50-0,75% nel corso del meeting di novembre, rispetto al 10% di ieri sera, secondo FedWatch. ORE 16,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1142/45 1,1209 DOLLARO/YEN 102,73/76 101,61 EURO/YEN 114,47/50 113,92 EURO/STERLINA 0,8736/41 0,8725 ORO SPOT 1.284,45/4,46 1.311,45 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia