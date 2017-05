FOREX-Sterlina a minimo 3 anni contro euro e 3 mesi su dollaro

LONDRA, 3 ottobre (Reuters) - La sterlina incespica e tocca il minimo dei tre anni contro l'euro a 0,8747 sterline per euro e dei tre mesi sul dollaro a 1,2846 dollari, mentre la valuta Usa recupera terreno sul ridursi dei timori relativi a Deutsche Bank. ** "Il minimo della sterlina è stato toccato stamane in un contesto di liquidità molto bassa" dice Mitsuo Imaizumi, strategist di Daiwa Securities. "C'è ancora un sacco di tempo perché gli investitori riacquistino la valuta". ** La premier britannica Theresa May ha annunciato ieri che entro la fine di marzo avvierà il processo di uscita dall'Ue. ** Gli scossoni subiti in borsa dal titolo di Deutsche Bank , avevano determinato forte tensione sui mercati. I timori sono progressivamente rientrati dopo le rassicurazioni del Ceo ai dipendenti e le notizia relativa a un tentativo di accordo con le autorità Usa per una riduzione della somma da pagare in relazione alla vendita di obbligazioni garantite da mutui ipotecari. L'istituto punta a un raggiungimento dell'accordo prima delle elezioni del mese prossimo. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1239/42 1,1238 DOLLARO/YEN 101,29/32 101,33 EURO/YEN 113,82/88 113,90 EURO/STERLINA 0,8737/40 0,8660 ORO SPOT 1.316,10/6,23 1.315,80 - Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia