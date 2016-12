Forex, pausa rally dollaro non basta a sostenere euro

LONDRA, 26 agosto (Reuters) - La pausa nel rally del dollaro non basta a sostenere l'euro, in calo sulle attese di un rallentamento dell'inflazione e di un ulteriore allentamento della politica monetaria. La debole lettura del dato sulla fiducia delle imprese tedesche, reso noto ieri, e le dimissioni del governo francese sui disaccordi per la politica fiscale hanno ulteriormente appesantito la valuta unica europea. Attorno alle 10,30 l'euro scambia a 1,20775 franchi svizzeri , dopo essere sceso fino a 1,2072 ieri, al minimo da inizio gennaio 2013, su piattaforma Ebs. Sul dollaro, l'euro scambia a 1,3202, dopo essere sceso a 1,3178 negli scambi asiatici. Gli occhi degli investitori sono puntati su venerdì, quando verrà reso noto il dato sull'inflazione della zona euro: gli analisti interpellati da Reuters vedono l'inflazione annuale in rallentamento a 0,3% ad agosto da 0,4% di luglio, ben al di sotto delle soglie di sicurezza individuate dalla Bce. Sullo yen, il biglietto verde è in calo dello 0,2% a 103,84 , dopo aver raggiunto un massimo di sette mesi a 104,49 nella notte. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3198/99 1,3191 DOLLARO/YEN 103,86/90 104,03 EURO/YEN 137,11/15 137,24 EURO/STERLINA 0,7962/65 0,7954 ORO SPOT 1.288,46/88,90 1.276,34/6,86 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia