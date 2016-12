Forex, euro/dollaro stabile fra bilancia commerciale e bollettino Buba

NEW YORK, 14 agosto (Reuters) - L'euro/dollaro è stabile rispetto all'apertura londinese, puntellato da un dato sull'avanzo commerciale della zona euro migliore delle attese in una seduta altrimenti povera di spunti macro. La bilancia commerciale della zona euro a giugno ha mostrato un avanzo di 16,8 miliardi contro attese per un surplus limitato a 15 miliardi. Nel suo bollettino mensile di agosto la Bundesbank ha comunque detto che la crescita dell'economia della zona euro nella parte restante dell'anno sarà più lenta di quanto inizialmente previsto, a causa anche dei diversi conflitti in atto, specie quello in Ucraina, che pesano sulla fiducia del mondo produttivo. Dopo il calo contro un paniere di valute sulla scia dei rendimenti dei titoli del Tesoro Usa vicini ai minimi dei 16 mesi, l'indice del dollaro si mantiene saldo, mostrando anzi un lieve rialzo (+0,07%)a 81,481. Il rinnovarsi delle tensioni tra Russia e Ucraina ha spinto al ribasso i rendimenti dei titoli del Tesoro Usa, con il decennale che è arrivato a rendere un minimo di 2,30%. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3385/88 1,3398 DOLLARO/YEN 102,50/54 102,34 EURO/YEN 137,22/25 137,12 EURO/STERLINA 0,8000/02 0,8031 ORO SPOT 1.297,94/98,36 1.304,39/04,81 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia