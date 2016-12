Forex, yen in rialzo su timori Iraq, sterlina a massimo 5 anni su dlr

LONDRA, 16 giugno (Reuters) - Lo yen e il franco svizzero sono in rialzo, con la divisa giapponese che scambia attorno al massimo di quattro anni sull'euro, mentre gli investitori cercano un bene rifugio di fronte all'escalation delle tensioni in Iraq. Nel frattempo la sterlina ha toccato il massimo di cinque anni sul dollaro, superando la soglia di 1,7, con gli operatori che scommettono Bank of England vari una stretta di politica monetaria prima di fine anno. A metà mattina, il dollaro perde lo 0,2% a 101,91 yen e l'euro lo 0,2% a 137,80, non lontano dal minimo di quattro mesi di 137,705 yen toccato la scorsa settimana. Il rialzo dei prezzi del greggio minaccia le prospettive di crescita globale e gli ultimi sviluppi geopolitici potrebbero essere al centro del meeting della Federal Reserve in agenda questa settimana. Attualmente, le attese sono che Fed inizi ad alzare i tassi entro un anno a partire da ora e il dollaro tragga beneficio da dichiarazioni 'rialziste' da parte della banca centrale. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3525/27 1,3542 DOLLARO/YEN 101,89/91 102,05 EURO/YEN 137,77/84 138,13 EURO/STERLINA 0,7968/70 0,7979 ORO SPOT 1.281,80/2,46 1.276,50/7,50 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia